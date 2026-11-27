陳姓女子去年9月22日傍晚騎機車，經台南西港區南40線約1.1公里處，因路面有明顯坑洞，且周圍未設置任何警示標誌或防護措施，致她閃避不及而摔車受傷，提告求償，公所辯稱已定期巡查，法官認道路管理維護有欠缺，陳女未注意車前狀況仍應負50%過失責任，判公所應給付她18萬餘元。

陳女主張，當日因這起事故致右側鎖骨骨折、右側第三肋骨骨折及左手、雙足擦挫傷，開刀治療，休養1個半月，因而支出醫療費用、看護費用，以及預估鋼板移除手術費、後續醫療追蹤與復健費用、不能工作損失，再加上精神慰撫金50萬元，共計73萬餘元。

西港區公所主張，依佳里警分局道路交通事故調查報告表記載，路面缺陷為隆起或凹陷，並非有坑洞。且公所同年9月1日巡查發現道路坑洞後，立即修復完畢，另9月25日巡查狀況為尚可，可見確有定期巡查。

公所表示，況且事故發生前後或當日均未接獲系爭路段有隆起或凹凸不平通報，公所自無從及時採取排除措施，難認公所有可歸責過失，或有欠缺管理維護疏失。且該路面缺陷距道路邊線尚有2公尺寬道路可供安全通過該路段，事故顯因陳女未注意車前狀況所致，或至少為肇事主因。

台南地院指出，依道路交通事故現場圖記載路面有坑洞、道路交通事故調查報告表於路面缺陷記載隆起或凹陷，又依道路交通事故照片看來，該路段路面確有肉眼可見凹陷落差。

而公所於坑洞或隆起或凹陷形成後，既未及時修補，也未設置任何警告標誌或防護措施，以促請用路人注意，公所對該路段的道路管理顯有欠缺，核屬公共設施管理維護欠缺。

台南地院表示，陳女稱路上無任何警示，就直接撞上路面坑洞而摔倒，與交通事故現場圖及現場照片大致相符，佐以現場處理摘要也記載陳女駕駛機車由南40線西向東方向，撞上路面坑洞摔倒，足認事故發生與公所對該路段管理欠缺，應有相當因果關係。

台南地院也核算陳女得請求賠償損害，包括已支出醫療費用、第一次手術看護費、不能工作損失及精神慰撫金25萬元，合計為37萬9079元。

台南地院審酌，公所就該路段缺陷未予及時修補，也未設置任何警告標誌或防護措施，致該路段未具通常應有安全狀態，固為事故發生原因；惟陳女於視距良好、路況單純情形下，未注意車前狀況而未閃避肉眼可見路面缺陷，同為肇事原因，認兩造就事故各應負50％過失責任，陳女得請求賠償金額按過失比例酌減為18萬9540元。