新竹地檢署偵辦新竹縣新埔鎮彭姓里長候選人涉嫌違反選罷法案件，今天偵查終結。檢方查出，彭姓候選人涉嫌以每票1000元為對價，向選區選民買票，交付賄款8000元，另向3名選民行求賄賂遭拒，交付及行求賄賂共涉及11人次，檢方依法提起公訴。

檢方指出，彭姓候選人涉嫌於今年10月間，以每票1000元作為賄選對價，向選區內有投票權的選民行賄，共交付8000元；另向3名選民行求賄賂，但均遭拒絕，企圖藉此取得選民支持。

檢方指出，本案由檢察官沈郁智指揮，並由主任檢察官黃振倫、蔡宜臻及檢察官陳柏維、徐瑞晟支援，協同新竹縣政府警察局、法務部調查局新竹縣調查站及新埔分局偵辦。

全案經檢察官偵查後，認定彭姓候選人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項交付、行求賄賂罪，依法提起公訴。至於坦承收受賄款的3名選民，檢察官依刑事訴訟法第253條規定，職權作成不起訴處分。另扣案賄款8000元，已依法向法院聲請沒收。

新竹地檢署呼籲，民眾若發現賄選情事，應拒絕收受或代為轉交賄款，並保留相關訊息及事證，撥打反賄選檢舉專線0800-024-099，共同維護公平、乾淨的選舉。