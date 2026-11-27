時任陸軍586旅張姓中士因欠債壓力，趁採購軍中演訓用品、屋頂修繕時私吞公費，連同袍到火鍋店吃飯餐費也遭侵占，不法所得7萬8541元，業者向軍方投訴時，害得連長還得幫他先付錢；台中地院審酌，張認罪自白、由父親全替他償還，3度減刑後依3個貪汙罪判他2年，緩刑5年，可上訴。

檢方查，張男（29歲）2024年7、8月，因連營有軍事操演、採購演訓用品需求，他向百貨商行買旗桿、探照燈、數位桌巾、快速帳、白板等，張持估價單向營部預財組領得墊借款4萬4570元，卻全部拿去還個人債務，業者遲遲沒收到款項向軍方投訴，還得由該營的預財組長先代為清償。

張同年8月採購連隊修繕天花板，經輕鋼架業者報價，張再向預財組領墊借款1萬4400元再次侵吞，業者同樣收不到尾款投訴，並由該連連長代張清償。檢方也查出，同年11月連隊到火鍋店聚餐，連長先支付餐費1萬9571元，後續張辦理核銷請款拿到錢又私吞，連長詢問下他才坦承拿錢去還債。

檢方依3個貪汙罪嫌起訴他，並請法院審酌，張在偵查中自白，由爸爸代為清償全部財物，對部隊任務影響尚非嚴重，每筆所得均在5萬元以下，建請依法減刑。

台中地院認為，張3次犯罪所得4萬4570元、1萬4400元、1萬9571元，均為5萬元以下，情節輕微，依法減刑，且張偵查中自白、繳回全部犯罪所得，再次減刑，另考量他28歲，社會歷練尚淺，為還債壓力鋌而走險，非貪圖享樂，再度依刑法第59條情堪憫恕減刑。

中院審理後，依2個現役軍人侵占公有財物罪、1個現役軍人侵占職務上持有之非公用私有財物罪，共判他2年，緩刑5年，應參加法治教育3場，提供120小時勞務。