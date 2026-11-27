台南高分院昨天認定馬犯國家安全法及貪汙治罪條例，判刑六年。聯合報系資料照

馬姓海軍退役中士十八年前被中共吸收，在台發展刺蒐機密資料的組織，企圖吸收王姓退役少將，蒐集國防部情報資料及海委會公文，還利用國中同學會ＬＩＮＥ群組聯繫海巡署于姓科長，允諾給予報酬，要求蒐集海巡署公務機密，但王、于均拒絕配合。台南高分院昨天認定馬犯國家安全法及貪汙治罪條例，判刑六年。

判決指出，馬退伍後經常赴中國大陸工作，期間結識中共官員，對方得知馬為海軍中士退伍的背景後，自二○○八年起，要求他多方接觸、吸收海洋委員會或海巡署現職人員，在台發展組織及收集公務上祕密文書。

馬於二○二一年初至同年六、七月間，企圖吸收王，蒐集國防部情報資料及海委會相關公文，並告知王會給予相對應報酬，但王拒絕。

此外，馬自二○二三年八月間起，多次邀約于餐敘，向于稱他為中共國安相關單位工作，允諾會依所收集文書重要性給予報酬，若合作順利，中共國安單位會再按月給予等同於于公務員薪資數額的賄賂。

馬為了吸收于，二○二四年五月五日交付五萬賄款，于自覺不妥，旋即報告海巡署政風室；馬隔年十月卅日與于見面，又給了五萬元及一支工作手機，但見于不願意收受，他表示會將這筆賄賂轉為「互助會會款」，待于日後有需求，再以標取互助會方式領取。不過，于也拒絕。

台南高分檢去年偵查時，馬姓男子坦認犯行。台南高分院認為，馬貪圖個人私利，竟為中共派遣之人吸收利用，在我國境內發展組織，並蒐集公務上應祕密的文書，甚至賄賂公務員，犯罪期間長達數年，情節不輕，嚴重危害國家安全及社會安定，犯罪情節重大。

合議庭認為，馬犯為大陸地區派遣之人發展組織未遂罪，判四年二月徒刑，又犯非公務員對於公務員關於違背職務之行為行求賄賂罪，此部分處二年六月，應執行六年。