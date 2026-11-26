選戰倒數關鍵時刻，司法機關查賄不停歇，苗栗地檢署今天表示，查獲村、里長及縣議員候選人分別涉以茶葉、現金賄選共3案，向法院聲請羈押3人，其中2人羈押禁見、1人交保。

苗栗地檢署獲報苗栗縣卓蘭鎮蔡姓里長候選人涉嫌以茶葉4包（重約1台斤）、價值約新台幣2000元以上賄選，經25日由檢察官馮美珊指揮苗栗縣警察局大湖分局，執行搜索1處，傳喚及通知相關人等6人到案說明，檢察官訊問後，諭知蔡姓里長候選人5萬元交保；其餘請回。

檢察官姜永浩偵辦三灣鄉饒姓村長候選人涉嫌以每票新台幣1000元現金賄選案，經指揮苗栗縣警察局頭份分局、刑事警察局、台中市警局第一分局、霧峰分局、高雄市警局左營分局，執行搜索3處，拘提、傳喚及通知13名相關人到案，檢察官訊問後，認饒姓村長候選人犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見，法院裁定15萬元交保；其餘請回。

另外，地檢署接獲檢舉，有苗栗縣議員候選人等人涉嫌現金買票，旋即指派主任檢察官張時嘉、何建寬及檢察官林暐家、陳信甫、楊岳都、曾亭瑋偵辦，經昨日指揮法務部調查局苗栗縣調查站、中部地區機動工作站、台中市調查處、苗栗縣警察局刑警大隊、少年隊、婦幼警察隊、督察科、頭份分局、通霄分局、大湖分局，執行搜索32處，拘提、傳喚及通知共計44人到案說明。

檢察官訊問後，認巫姓縣議員候選人、陳姓友人2人犯罪嫌疑重大，且有事實足認有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，今天向法院聲請羈押禁見獲准；黃姓、傅姓被告分別以20萬元、10萬元交保；其餘被告則諭知限制住居、請回。