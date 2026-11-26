嘉義地檢署偵辦嘉義縣議會第三選區（大林鎮、溪口鄉、梅山鄉）現金賄選案，七連霸縣議員吳思蓉涉嫌以現金向選民買票，檢警調專案小組昨天通知吳思蓉、吳姓樁腳29名選民到案，檢察官漏夜訊問後，上午向嘉義地方法院聲請羈押禁見。下午法院審理後裁定，吳思蓉、吳姓樁腳羈押2個月，並禁止接見、通信及受授物件。

地方法院指出，經訊問被告2人並綜合檢察官提出的證據，認定吳思蓉、吳姓樁腳涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌，吳思蓉另涉預備投票行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大。法院認為，依吳思蓉偵查中供述及卷內事證，足認有逃亡之虞；此外，現金買票賄選通常具有組織性及隱密性，本案仍有重要事項待檢警調查釐清，相關證據有保全必要，被告2人均有湮滅證據或勾串共犯、證人之虞。

法院審酌被告人身自由、證據保全及公共利益，認為無法以具保、責付、限制住居或科技設備監控等方式替代，裁定2人自今天起羈押2個月，並禁止接見、通信及受授物件。法院強調，羈押裁定是就被告有無羈押原因及必要性所作的程序判斷，並非認定被告有罪；在有罪判決確定前，仍受無罪推定原則保障。