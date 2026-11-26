施姓男子酒駕因不勝酒力停滯路中，嚴重阻礙車流，員警據報到場要求下車，他爆粗口。彰化地方法院審結，施男酒駕被處有期徒刑6月，妨害公務執行、侮辱公務員等罪嫌無罪。

判決書表示，施男去年12月間飲酒後駕車上路，在下班尖峰時間行經重要道路，因勝酒力停滯路中嚴重礙車流，員警接獲報案到場，施男先做出意圖駕車衝撞的動作，員警往旁邊閃避，為避免施男駕車離去即上前強制離車，引起施男不滿出口辱罵警員。

施男坦承在車內睡著，遭警員拖下車後罵三字經，惟堅詞否認有何妨害公務執行、侮辱公務員的犯行，辯稱「警察強力把我拖下來，我的膝蓋擦到地很痛，才罵幾句」、「我沒有要撞警員的意思，他拖下車時弄痛我了，所以我才開罵」。

經查警員密錄器影片檔案，施男的車子未有顯著移動跡象，但施男反應很慢，沒跟上警察示、做出警察要求的行為，於是警察把他拉離車子帶到路邊壓制，執法並非過當，再者施男辯稱因膝蓋拖地感到疼痛而出言罵三字經，意在發洩情緒，未必有侮辱公務員之意，況且警員當下執行順利，不影響執行公務之決心，而未達「足以影響公務員執行公務」的程度。

彰化地院審酌，施男酒駕，為警查獲時吐氣所含酒精濃度高達每公升0.60毫克，逾成罪門檻甚多，對公眾交通安全有顯著危害，暨勘酌施男自始坦承公共危險犯行，態度非劣，及自陳家庭經濟生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知得易科罰金；妨害公務執行、侮辱公務員等罪嫌的證據不足，諭知無罪判決。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康