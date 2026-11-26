輔仁大學梁姓教授被控性騷學生，2017年間遭教育部核定解聘；他不服提起訴願，卻被教育部訴願審議委員會認定不合法，認為私校與教師間的聘任關係屬私法爭議，不得受理。梁最終丟了飯碗，提告其中李姓訴願審議委員求償11萬，一、二審均獲敗訴。

梁原為輔仁大學新聞傳播學系教授，2016年間遭學生反映有性騷擾行為，校方因此進行校安通報，由輔大性別平等教育委員會開會決議解聘，並在尚未生效前，移送輔大教師評審委員會予以停聘。

2017年6月，教育部核定解聘，校方寄發函文通知梁；梁不服解聘生效，向教育部提起訴願，主張輔大的性平調查、解聘及停聘程序違法，要求續聘並補償損失。

2019年9月，教育部訴願審議委員會作成訴願決定，認為輔大為私立學校，梁與校方間聘任關係屬私法契約，相關人事管理措施所產生的爭議，應循普通法院司法救濟，而非訴願程序，不予受理。

梁不滿點名其中一位李姓委員，暗諷對方「深具法學素養」，明知本案解聘爭議屬公法爭議，卻在訴願決定中登載不實內容，將解聘處分稱為私法契約，導致他身敗名裂，終身不得任教，提告求償11萬元精神慰撫金。

李辯稱，訴願決定是由全體審議委員本於職責及專業作成，內容並無登載不實。再者，梁若認為權利因訴願決定而受損害，提告對象也應為教育部，而非訴願審議委員會或內部委員個人。

台北簡易庭一審認為，李是教育部依訴願法遴聘的審議委員，並參與梁提出的訴願審議程序。同時，該訴願決定是由訴願審議委員會採多數決方式作成，非個人單獨決議。

一審指出，梁質疑訴願決定將他與輔大間認定為私法契約，在法律見解上有誤，可考量是否循行政訴訟救濟，不能僅憑訴願決定理由指控李有不法侵害行為，認為梁求償無理，判他敗訴。

案件上訴，北院認為，私立大學與教師間的聘任關係，確實屬於私法契約，所生爭議非訴願機關得以審理；李身為訴願審議委員，經出席委員過半數同意後作成不受理決議，難認有不法侵害梁權利，日前駁回上訴。全案確定。