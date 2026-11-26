顏姓男子無照超速駕車，去年8月行經彰化縣彰水路二段撞上機車，鄭姓女騎士受顱內出血等重傷送醫不治，後座的尤姓女子受硬腦膜下出血等重傷，送醫急救挽回一命。彰化地方法院審結，依汽車駕駛人駕駛執照經註銷駕車而犯過失致人於死罪，判處有期徒刑2年10月。

判決書指出，顏男汽車駕照去年6月間註銷，同年8月仍駕車外出，行經彰水路二段光明橋口附近時，以時速90多公里（該路段限速60公里）超速向前行駛，撞上同向左轉的機車，機車騎士和乘坐者母女人車倒地，被送醫後鄭姓女騎士受創傷性顱內出血併內出血及左下肢體開放骨折，尤女受創傷性硬腦膜下出血、左側股骨幹閉鎖性骨折。

車禍調查顯示，汽車行經無號誌的交岔路口應減速慢行，作隨時停車的準備，且駕駛人應注意車前狀況，但顏姓駕駛人竟疏未注意，致不及反應及時煞避而與鄭婦騎乘的機車發生碰撞，致鄭婦、尤女人車倒地，鄭婦更因此事故送醫不治。

彰化地院審酌，顏男在道路競速飆車，觸犯公共危險罪，經彰化地院去年5月判處有期徒刑5月確定，並被註銷駕照，竟貿然駕車外出且肇禍，所為自是難以輕縱，復衡顏男原否認有疏失，在院審始坦認過失犯行，及尚未與家屬達成和解或調解，並考量顏男的過失態樣、被害人也有交通事故過失，暨審酌顏男智識程度、家庭經濟等一切情狀，量處如主文所示之刑。