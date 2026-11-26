新北市前資深議員蔡明堂兒子蔡政呈今年接棒參選三重、蘆洲區市議員，卻傳出蔡明堂為求兒子順利當選，涉嫌親自或與張姓辦公室主任張軒杰，透過三重區里長候選人蔡美芬賄選，3人遭新北地檢署聲押禁見。新北地方法院稍早裁定蔡、張2人無保請回，蔡女則羈押禁見。

據了解，蔡明堂無保離去地院時為自己喊冤，表示自己連蔡女家住在哪都不知道，怎麼可能拿錢託對方買票。新北檢獲悉後，已立即研擬提出抗告。

全案由檢察官黃國宸指揮新北檢重案支援中心檢事官、調查局台北市調查處、新北市三重警分局組成專案小組，昨天持法院核發搜索票，前往蔡政呈競選總部及相關人等住居所共10處執行搜索，並查扣現金2715萬9500元。

檢察官複訊後，認為蔡明堂、張軒杰、蔡美分3人涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪，其中蔡女另涉犯刑法要求賄賂罪，3人犯嫌重大，且有事實足認有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，有羈押之必要，因此向法院聲請羈押禁見，其餘被告則請回。