一名牟姓兼職員工自稱以念力讓北捷無差別攻擊事件主嫌張文輕生，主張保護乘客安全有功，提告資方要求頒發獎狀、3500元獎勵金，及勞資調解時承諾給付的工資、實習獎金等3萬餘元。台北地院審理，一審判決駁回。仍可上訴。

牟主張，他2024年1月22日起在新翊公司擔任兼職人員，約定時薪為196元。期間，他不滿公司未排滿15天班違反勞動基準法，請求給付預告工資及資遣費，另自稱於去年北捷無差別攻擊事件發生時，曾以意念協助主嫌張文自我了結，要求公司給予獎勵。

今年2月13日，牟向台北市勞動局申請勞資爭議調解，公司委派鄭姓代理人到場。雙方達成調解，同意拋棄就本案所衍生的民事、刑事及行政申訴權利等，不得再對他方進行任何主張、請求、檢舉或申訴、告發、告訴。

未料，牟反悔痛訴，公司調解時雖已支付特休未休工資1萬192元，但變相從他薪資扣除1萬元，甚至拒絕給付他阻止張文有功的獎勵金，也沒向捷運局請求頒發「讓張文跳樓自殺保護所有乘客的安全有功」獎狀，未履行和解條件。

牟因此提起給付薪資之訴，再度向公司請求給付特休未休工資，並追加求償教訓工資、實習獎金等2萬2200元及獎勵金3500元，同時討要獎狀。

鄭則辯稱，他是受公司指派代表參與調解，並非雇主，不應負擔牟主張的工資、資遣費等給付義務，且牟至今仍在公司任職，雙方勞動關係持續存在，自然沒有預告工資及資遣費。

至於該筆1萬元扣款，鄭解釋，這是牟先前向公司的借款。另牟稱用念力讓張文輕生而要求獎勵金，鄭認為這實在沒有道理，調解時也沒有同意。

北院審酌，牟審理時承認公司已給付1萬192元特休未休工資，及追加求償的教訓工資、實習獎金等2萬2200元，也坦承有向公司借款，反而是牟未能提出還款證據。

北院認為，又雙方和解成立後，當事人已同意拋棄民事、刑事及行政申訴權利等，則相關權利因此消滅，更何況鄭只是代表公司協商，不能只因鄭曾出席調解或經手付款，便認定鄭負有給付義務。

另3500元獎勵金，北院查閱雙方調解紀錄，鄭當時僅稱「願攜回（公司）研商」，並不代表同意給付，牟求償均無理，一審判決駁回。仍可上訴。

獎狀部分，北院認定，牟請求「向捷運局請求頒發獎狀」屬於一定行為，並非金錢、代替物或有價證券的給付，而與給付薪資訴訟要件不合，裁定駁回。

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