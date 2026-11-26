台東市新生里長選舉爆出餐會賄選案！地檢署檢察官林威霆指揮台東警分局偵辦，查獲張姓里長候選人及其配偶陳姓女子，涉嫌以慰勞鄰長名義免費宴請選民，兩人先前均遭檢方聲請羈押禁見獲准。

全案偵查終結，檢方認定兩人涉嫌行求不正利益，依法提起公訴。

檢方調查指出，張姓候選人及其配偶為求順利當選，涉嫌共同基於行求不正利益、約使有投票權人為一定投票行使的犯意聯絡，於今年8月22日下午6時許，以慰勞鄰長為名，在市區一家餐廳席開兩桌，每桌餐費新台幣6000元，免費招待19名具有投票權的里民飲宴。

檢方指出，兩人並於餐宴期間向在場里民拜票、尋求支持，不過，受邀里民均未應允，因此全案止於行求階段。檢察官認為，張、陳兩人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項行求不正利益罪，偵查終結後依法提起公訴。

地檢署呼籲，選舉期間以免費餐會形式招待具有投票權的選民，也可能涉及賄選，民眾切勿貪圖免費餐宴等不法利益而觸法，應共同維護選舉公平。若發現疑似賄選情事，可勇於檢舉，檢舉人身分依法保密，查獲屬實並符合相關規定者，還可獲得檢舉獎金。