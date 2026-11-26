知名散文作家廖玉蕙日前在社群發文指稱，台北市垃圾車廣播「市長選舉請支持蔣萬安」，遭告發違反選罷法意圖使人不當選罪。台北地檢署今傳喚廖玉蕙到案，偵訊約1小時後請回。廖的丈夫、畫家蔡全茂緊牽著妻子的手，面對媒體追問表示，「請不要再問她，她頭部受傷」。

檢方今下午開庭約1小時，蔡全茂退休後執筆繪畫，也擔任廖作品的插畫家，今天他在偵查庭外座位區等候，隨手拿出紙筆速寫，短時間內畫下北檢3樓偵查庭外等候區樣貌，隨後也進入偵查庭，庭訊後陪同妻子步出法庭。

蔡全茂緊牽著廖玉蕙的手，夫妻與親友一行3人搭電梯至1樓，媒體問廖玉蕙，為什麼說垃圾車廣播市長選舉請支持蔣萬安？有什麼話要說嗎？夫妻2人均回答沒有，謝謝。

記者接著問，為什麼發文道歉沒有提到蔣萬安？蔡全茂則表示，「她已經受不了，請不要再問她，她頭部受傷」。對於是否向檢察官作無罪答辯，2人未回應，從台北地方法院出入口離去。

廖玉蕙本月7日在社群發文指稱，曾在台北市大稻埕聽見垃圾車沿街廣播「市長選舉請支持蔣萬安」，8日再次批評蔣萬安「敏感時刻不知避嫌」，台北市環保局澄清，垃圾車播放的是公費流感與新冠疫苗施打宣傳，廖玉蕙遭打臉後即刪除貼文，但仍引發爭議。

多位國民黨台北市議員認為，廖玉蕙未經查發表抹黑言論，可能影響選情，9日前往北檢告發廖玉蕙意圖使人不當選。廖玉蕙9日深夜在臉書發文道歉，表示願意為自己未經充分查證的發言負起責任，北檢11日完成分案，將廖玉蕙列「選他」案被告，指派假訊息專責小組檢察官偵辦。