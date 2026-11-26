距離投票日僅剩最後2天，金門地檢署掌握金門縣議員第二選區多名樁腳涉嫌以每票5000元現金買票，經長期蒐證後，指揮調查局及警方組成專案小組，兵分多路搜索6處，通知樁腳及選民共31人次到案，並查扣選民主動繳回的賄款17萬5000元。檢方連續兩天漏夜偵訊後，認定陳、黃、李姓3名樁腳涉嫌重大，且有串證、滅證之虞，向福建金門地方法院聲請羈押禁見，均獲法院裁准。

金門地檢署表示，這起案件經長期蒐證及情資整合，掌握多名樁腳涉嫌以每票5000元代價，為金門縣議員第二選區某候選人進行現金賄選，檢方隨即指派主任檢察官指揮法務部調查局福建省調查處、航業調查處、桃園市調查處及金門縣警察局等單位，共組專案小組展開偵辦。

專案小組於11月24日、25日陸續持法院核發的搜索票，前往6處地點執行搜索，並通知多名涉嫌涉案樁腳及選民到案說明，累計達31人次，調查過程中，另有選民主動繳回收受的賄款，總計17萬5000元。

檢方經連續兩天漏夜偵訊後，認為陳姓、黃姓及李姓3名樁腳涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》第99條第1項投票交付、行求賄賂罪，犯罪嫌疑重大，且有湮滅或隱匿證據、勾串共犯及證人的可能，分別向金門地方法院聲請羈押禁見，均獲准。

據了解，此次選舉金門檢警調全面動員查賄，這兩周幾乎每天都辦案到深夜，地檢署與調查處深夜都燈火通明，辦案績效被形容為歷年之最，目前已知至少有9件賄選案件偵辦中，累計已有17人遭羈押、2人交保，檢調查賄力道引起地方關注，不少民眾肯定執法單位積極作為，直言希望藉由這波強力查賄，徹底杜絕金門「賄選島」的負面標籤，讓選舉回歸民主競爭本質。

金門地檢署強調，距離投票日僅剩2天，檢調警將持續強力查察賄選，絕不寬貸；賄選不僅破壞選舉公平，更傷害民主制度，呼籲鄉親堅守「不買票、不賣票」原則，若發現疑似賄選情事，可撥打0800-024-099免費檢舉專線，轉分機4反映。檢方也表示，已建立嚴密的檢舉人身分保密機制，鼓勵民眾勇於檢舉，共同守護乾淨選風。