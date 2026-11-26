國民黨台南市長候選人謝龍介質疑政府讓該綠能公司籌設階段就申請做烏山頭光電板，今下午會同黨籍議員候選人到台南地檢署告發星曄綠能、台南市政府、經濟部等，涉違反公司法、貪汙治罪條例圖利罪。他說，現在已經起風了，大家願意把資料拿出來，就表示他們真的看不下去了。

謝龍介說，這2天烏山頭水庫的事情沸沸揚揚，太多鄉親的大反彈，沒有去年的丹娜絲颱風，大家還不知道我們的水庫被種了13公頃的太陽能源板，18個足球場那麼大的面積，大家幾乎不分黨派希望能移除水庫裡頭的太陽能源板，後來從很多的資料中重新審視，在109年1月31日送件，同年2月12日就准了。這「准」是核轉或核准，市府說法不同，最後經濟部也同意，經濟部說是市府核准，市府說是核轉，到底是核轉或核准。

他表示，109年2月12日當下，該公司還沒有拿到許可，2020年9月柯文哲主政的台北市府才准允它設立公司，公司成立是在8個月以後，8個月以後公司才成立，有人講說，再生能源本來就可以非公審即可，但那個是限制在2千千瓦以下，而這個卻是1萬多千瓦。

因此，他提告星曄綠能公司、台南市政府法人代表黃偉哲及承辦人員，及經濟部當時的部長及承辦人員，涉違反公司法、貪汙治罪條例圖利罪。

他說，所有國民黨的公職人員，包括民眾黨參選人，甚至於一些民進黨的朋友在內，都表示一定要盡快處理，所以這是我們的共識，會用盡一切手段移除烏山頭水庫太陽能源板。

他表示，官商勾結莫過於此，12天就能打造出13公頃的再生能源板；議員林燕祝曾提出這些數據，當時沒連結到貪汙治罪條例的部分，議員盧崑福也提出700個案件包括小二甲在內。

而他在立院問了卓院長要不要辦，院長說一定要辦，有二件是在蔡政府任內台南地檢署啟動的，光是這二個案子就圖利了200億，而卓院長任內辦了一件，那還有將近1000個案子呢？他問卓院長要不要辦到底，看起來速度很慢。現在我們幫助地檢署檢察官，協助釐清相關案情，他想地檢署檢察官及調查處調查官資料比他更多。

他表示，他要捐出所有選舉補助款，就是希望公務人員像這樣提供出來，將來起訴了，不一定要判有罪，起訴了我們就會發獎金，希望有更多的公務人員提供資料。

他說，現在已經起風了，大家願意將資料拿出來，就表示他們真的看不下去了，尤其是牽扯到我們的用水問題，那真的是不分藍綠白、不分黨派，已引起大家的公憤。

國民黨台南市長候選人謝龍介質疑政府讓該綠能公司籌設階段就申請做烏山頭光電板，今下午會同黨籍議員候選人到台南地檢署按鈴提告。記者邵心杰／攝影