宜蘭縣議員候選人莊淑如父親的房子6年前出租，房客後來雖住去礁溪，但租屋者為了母親申請身障補助而繼續租房，遭地檢署以「幽靈人口」查辦，訊後今天把包括莊父在內的4人，各以3萬至8萬元不等金額交保；莊淑如下午發聲明抗議司法迫害，單純租房卻被扣上選罷法莫虛有罪名，檢調選在投票2天前辦案，嚴重影響選情。

莊淑如在這屆縣議員任期間因父親涉嫌賄選，遭判當選無效，這次她再度投入縣議員選戰，未料父親莊阿養被指涉嫌虛偽遷徙戶籍。地檢署今發布新聞，全案經漏夜偵訊，認定被告莊阿養及朱姓、江姓和朱姓等3名樁腳，涉犯選罷法虛偽遷徙戶籍取得投票權罪嫌重大，分別以8萬、5萬、5萬、3萬交保。

莊淑如下午聲明澄清，承租人是6年前向莊淑如的父母親承租房屋，租賃關係存在於承租人與父母親之間，並非莊淑如本人，她也沒有參與租賃契約簽訂，對該租賃及戶籍遷移事宜亦不知情。

她強調，承租人原本就設籍在宜蘭市同選區，從甲地租屋換到乙地，相關租賃及戶籍遷移事實已經歷經多年，與選舉幽靈人口何關？懇請相關單位回歸客觀事證，勿僅因親屬關係及候選人身分，就逕行推論與選舉有關。

莊淑如表示，當年承租人因其母親有相關社會福利補助需求，主動向她的父母提出，希望讓一家4口將戶籍遷入宜蘭市承租住所，她父母親體諒其處境，同意這項請求。

莊淑如說，承租人租下她父母親房屋持續已有五、六年，前後戶籍都在宜蘭市，相關租賃契約、租金支付均可依法提供查證，僅是單純租屋，如今卻因她是候選人，被連結到選舉幽靈人口，實感無奈與委屈。

她強調尊重司法，但希望回歸客觀事證，讓相關單位釐清當年租賃、居住與戶籍登記情形，不要在事實尚未查明前，就直接將多年前的租賃關係與這次選舉畫上等號， 影響選舉；她問心無愧，不論面對多少考驗，都會堅持走到最後一刻，絕不退縮、絕不放棄。

宜蘭地檢署查辦選舉「幽靈人口」，認為包括莊阿養在內的4人涉嫌違反選罷法，各以3萬至8萬元不等金額交保。聯合報系資料照