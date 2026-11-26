竹聯幫弘仁會要角飯窪大輔涉嫌指示手下小弟陳泓立、魏詠婕、周子傑、吳霽峻、黃竣瑋、張庭瑋6人，非法蒐集債務人及親友個資上門騷擾逼債，潑灑豬糞放碎豬頭恐嚇債務人及家屬，以及逼迫網拍賣家下架「習唯呢」商品，充當境外勢力在地協力者。新北地檢署今依涉犯組織犯罪防制條例、個人資料保護法及刑法恐嚇危害安全罪、恐嚇取財未遂罪等罪嫌起訴6名小弟，飯窪及另名共犯陳彥霖則另行通緝。

綽號「湯尼」、「樂樂」的飯窪大輔是台日混血，長年活動於新北市三重、蘆洲一帶，曾犯下多起槍砲、組織犯罪案件，一度當上北市「艋舺青山宮」最年輕爐主。他日前因私行拘禁、非法持槍案一審遭判刑5年8月後，於二審前棄保潛逃出境。

起訴指出，飯窪自去年起，陸續招募上述6名小弟，針對多名未清償債務的被害人，以不詳方式非法蒐集、取得債務人及其親友的姓名、身分證字號、戶籍或住處地址、車牌號碼、護照及台胞證照片，甚至包括載有被害人個資的起訴書，將相關資料傳送小弟們後向被害人討債，並企圖在被害人親友車輛上裝置定位器以掌握行蹤。

其中一名陳姓被害人去年8月間先被飯窪的小弟多次前往新北市三重住處催債，恫嚇陳父並在門外潑豬糞。今年9月間，又前往謝姓債務人五股住處外放置剁碎的豬頭予以恐嚇。還有一名林姓男子因為被懷疑侵吞飯窪200萬元，也遭其小弟於今年10月間前往宜蘭礁溪林男外婆住處，恫稱將房屋貸款或賣房還債。

今年7月，一名陳姓賣家在網拍上販售侮辱習近平的「習唯呢」公仔及吊飾，於是有大陸身分不明人士委託飯窪等人協力跨境施壓，先由小弟透過蝦皮私訊對方，展示陸方所蒐集到的賣家詳細個資藉此施壓，要求與賣家合作販售上述商品遭拒。

之後，飯窪將賣家個資轉交給小弟並匯款25000元，作為買斷賣家商品之用，派小弟兩度前往賣家北市內湖住處，對賣家父親恫稱不要再販賣習唯呢公仔，並表示願意買下全部存貨，要求將網頁全部下架。即便該賣家事後在社群軟體揭露此事，飯窪依舊派員前往賣家住處出言恫嚇，連賣家趁隙報警，其小弟仍當場嗆聲敢報警後果自負、警察不會保護你們24小時等。

檢察官認為，飯窪等人屢次非法蒐集個資及暴力討債，惡行嚴重危害社會治安及民眾安全，又僅因民眾販售「習唯呢」商品，便無視我國民主法治及言論自由，受不詳境外勢力委託公然恐嚇被害人，試圖箝制國人言論自由，戕害我國自由民主，因此對其中陳泓立、周子傑各求處5年6月及4年徒刑，其餘被告也建請法官從重量刑。