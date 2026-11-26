彰化縣地檢署查賄埔鹽鄉瓦磘村翁姓村長候選人，今年10月底、11月透過余姓樁腳為自己和一名鄉民代表候選人結合買票，每人每票2千元，彰化地檢署指揮警調搜索查扣賄選29萬多元，依涉犯投票行賄罪聲押獲准，20多名選民請回。

彰化地檢署今表示，翁姓村長候選人透過余姓樁腳，為自己和一名鄉代候選人買票，每票2千元。彰檢接獲情資，指揮彰化縣警察局溪湖分局、警政署刑事警察局第六大隊第六隊、彰化縣調查站調查官本月25日通知20多名選民到庭查證是否收到賄款，並前往余姓樁腳及其他選民等人住所共10處執行搜索，查扣賄款29萬多元。

經檢察官訊問翁姓候選人、余姓樁腳後，認均涉犯公職人員選舉罷免法第 99 條第 1 項之投票行賄罪嫌重大，有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，有羈押之原因及必要，向彰化地方法院聲請羈押禁見獲裁定准予羈押禁見，至於鄉代候選人與賄選案的關係有待釐清，其餘選民均請回。

彰檢表示，2026選舉11月28日進行投開票，本案接連查獲翁姓、余姓涉現金買票經聲押獲准，因此強調若起訴案件的候選人仍當選，彰檢將依法提起當選無效之訴，以維護選舉公平性，呼籲所有候選人切勿心存僥倖，以身試法，並籲請選民勇於檢舉賄選。