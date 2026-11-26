嘉義地檢署偵辦嘉義縣議會第三選區（大林鎮、溪口鄉、梅山鄉）現金賄選案，查出七連霸縣議員吳思蓉涉嫌以每票1000元向選民買票，檢警調專案小組昨天通知吳思蓉、吳姓樁腳及29名選民到案，檢察官漏夜訊問後，認為吳思蓉及吳姓樁腳涉犯公職人員選舉罷免法交付賄賂罪，犯罪嫌疑重大，上午向嘉義地方法院聲請羈押禁見。

嘉檢指出，接獲吳思蓉涉嫌現金賄選情資後，高度重視，指派檢察官蕭仕庸指揮嘉義縣調查站，並結合嘉義縣警察局刑事警察大隊、朴子分局及嘉義市警局刑事警察大隊組成專案小組，展開蒐證與調查。

經專案小組調查及檢察官漏夜訊問、比對相關事證，認定吳思蓉為求順利當選，涉嫌與已出境的配偶及吳姓樁腳共同基於賄選犯意聯絡，於今年9月至11月選舉期間，以每票1000元代價，交付現金向選區內具有投票權的選民買票，尋求支持。

檢察官認為，吳思蓉及吳姓椿腳涉嫌交付賄賂，犯罪嫌疑重大，且有羈押原因及必要性，因此向法院聲請羈押禁見，後續將由法院裁定。嘉義地檢署檢察長蔡宗熙重申，現金買票嚴重破壞民主選舉的公平與公正，檢方將持續秉持「行政中立、不分黨派、不問身分、有據必辦」原則，結合警調及廉政機關嚴密查緝各類妨害選舉不法行為。呼籲候選人及選民切勿心存僥倖、以身試法，共同維護乾淨清明的選舉環境。