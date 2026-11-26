澎湖監獄典獄長劉嘉勝今辭世，矯正署發布新聞稿表示，劉積極推動法規研修、少年矯正教育，對教化業務成就斐然，全體同仁深感震驚與不捨。

矯正署表示，澎湖監獄同仁今日上午發現劉在辦公室內昏迷不醒，立即通報救護單位並緊急送往三軍總醫院澎湖分院急救，惟經醫療團隊搶救後，仍不幸宣告不治，享年58歲。

矯正署表示，劉嘉勝一生奉獻矯正志業，前任職於矯正署教化輔導組長將近3年，積極推動法規研修、少年矯正教育、精進假釋審核流程，以及收容人職能訓練業務，對於教化業務之成就斐然，貢獻卓著。

劉嘉勝2026年7月16日接任澎湖監獄典獄長，在職期間處事嚴謹、待人謙和有禮，穩健推展各項業務，深受同仁敬重；昨日晚間仍在監執行督勤勤務，今卻突傳噩耗，澎湖監獄立即聯繫家屬，持續給予關心協助，並向上級機關通報。

矯正署說，法務部長鄭銘謙特別轉達關懷與哀悼之意，並指派矯正署主任秘書曾文欽及簡任視察張正憲趕赴澎湖監獄慰問。對於劉嘉勝的辭世，全體同仁深感震驚與不捨，並誠摯表達最深切的哀悼之意。