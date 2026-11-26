嘉義地檢署偵辦嘉義市西區某議員候選人樁腳涉嫌現金買票案，檢察官抗告成功，法院撤銷原交保裁定發回更審。嘉義地院今天重開羈押庭，裁定李姓父子的長子羈押禁見獲准，小兒子維持4萬元交保。

檢察官呂雅純指揮警調專案小組，偵辦嘉市西區某議員候選人樁腳涉嫌現金賄選案，13日執行搜索，並傳喚被告、通知選民到案說明。

檢察官訊問後，認為李姓父子3人涉嫌違反公職人員選舉罷免法交付賄賂罪，犯罪嫌疑重大，且有羈押原因及必要性，向法院聲請羈押禁見。

不過，嘉義地院14日裁定，李姓父子3人分別以10萬元、5萬元及4萬元交保候傳。檢察官不服提抗告，台灣高等法院台南分院24日裁定撤銷原裁定，發回嘉義地院更審。嘉義地院今天重新召開羈押庭審理，裁定李姓父子的長子羈押禁見獲准，小兒子維持4萬元交保。父親李18日另涉交付賄賂案件，經法院裁定羈押禁見。

嘉檢表示，賄選行為嚴重破壞民主選舉公平與公正，檢警調團隊將持續秉持嚴查速辦態度，深入追查賄選資金來源及共犯網絡，務求除惡務盡。呼籲民眾切勿心存僥倖、以身試法，並鼓勵踴躍檢舉賄選，共同維護乾淨、清廉選舉環境。