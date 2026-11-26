35歲王姓男子因急需用錢，4月17日下午在衛福部嘉義醫院內，趁1名女子使用拍照機取照片時，徒手掐住女子脖子，趁她無法抗拒，搶走掉落在地上隨身提包，遭在場民眾制止報警逮捕。嘉義地方法院審理，依強盜罪判處徒刑2年10月，刑滿或赦免後，令入相當處所監護2年。

判決說，王男4月17日下午2時許，急需用錢，見1名女子包包內有錢，趁女子使用拍照機取照片時，利用身形優勢徒手掐住女子脖子，使她不能抗拒，隨即搶走掉落地面的手提包。王男得手後留在現場，在場民眾見狀立即上前制止，並報警處理，警方到場將王男查獲。

地院審理，王男有輕度智能障礙，13歲起患癲癇，6月曾因癲癇發作送醫，另可能有B群人格疾患。王男供稱知道不能用暴力強取他人財物，但當時情緒失控，難控制自己行為才犯案。他自述經濟困難，難控制行為，過去反覆犯下竊盜罪。

法院參酌王男家族及生活史、過去病史、司法特別門診及臨床心理衡鑑等資料，認定他犯案因智能障礙，依自身辨識而行為的能力顯著降低，符合刑法減刑要件，因此依法減輕其刑。法院認為，王男雖坦承犯行，但徒手掐住被害人脖子、搶取財物的犯罪手段具有危險性，造成被害人身心損害，且至今未能與被害女子達成調解，仍須承擔相應刑責，判處徒刑2年10月。

王男自陳羈押至今，同住姑姑、姑丈未曾探視，寫信給父親也未獲回覆，家庭提供照護、支持及行為督促功能不足。精神鑑定報告認為，王男有接受至少1年以上監護處分的必要。法院為此宣告，王男服刑完畢或獲赦免後，須入相當處所監護2年，得在醫療機關內或以其他適當方式接受治療，以降低再犯風險。