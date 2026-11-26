南投縣地方選舉進入投票倒數，南投地檢署連續2天偵辦4起妨害選舉案件，涵蓋水里、鹿谷、信義及竹山，查獲3起現金買票及1起幽靈人口案，共搜索9處、約談30餘人，查扣及繳回賄款2萬7000元，並向法院聲押4人全數獲准，其中信義鄉村長候選人夫妻雙雙遭羈押禁見。

檢方指出，水里鄉長選舉疑似現金買票案，檢察官莊佳瑋24日指揮調查局南投縣調查站及警方偵辦，查出某鄉長候選人的黃姓司機，涉嫌以每票1000元要求選民支持該候選人，通知5人到案說明，選民主動繳回賄款3000元。檢方認定黃男涉犯投票行賄罪嫌重大，且有逃亡及勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

鹿谷鄉村長選舉也爆出買票案。檢察官鍾涵霏24日指揮警方搜索1處，約談10餘人，查出某村長候選人的陳姓堂兄涉嫌以每票2000元行賄，是這波案件中買票金額最高的一起。檢方查扣及選民繳回賄款共2萬1000元，陳姓樁腳遭聲押禁見獲准，另謝姓樁腳及蘇姓選民分別以5萬元、1萬元交保。

信義鄉村長選舉則涉及候選人夫妻。檢察官吳慧文25日指揮調查局及警方搜索2處，約談10餘人，查出金姓村長候選人與全姓配偶涉嫌共同以每票1000元向選民行賄，選民主動繳回賄款3000元。檢方訊後認定夫妻涉犯投票行賄罪嫌重大，向法院聲押，2人於25日深夜遭裁准羈押禁見。

除了現金買票，竹山鎮也查獲幽靈人口案，檢察官陳俊宏25日指揮調查局及警方偵辦，查出林姓里長候選人涉嫌與友人謀議，動員親友及家屬虛偽遷徙戶籍，讓6人取得該里選舉權人資格。檢方搜索6處、約談7人，訊後認為林男等人涉嫌妨害投票未遂，考量個案情節及犯後態度，諭知林男交保3萬元，其餘人請回。

南投地檢署表示，這波4起案件共搜索9處、約談30餘人，查獲賄款2萬7000元，聲押4人全數獲准。檢察長周士榆強調，無論現金買票或虛遷戶籍，都將依法嚴查並向上溯源，追查幕後資金及共犯，呼籲民眾拒絕賄選，檢舉專線0800-024-099，撥通後按4。