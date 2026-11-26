現任屏東縣琉球鄉長陳國在亦為琉球鄉議員候選人及鄉長候選人蔡榮民等人，疑似以每票1000至2000元進行包裹式賄選，屏東地檢署獲報後進行搜索調查，訊後諭知陳國在等人均先請回，持續釐清勾稽查獲相關書證及現金物證。

現任鄉長陳國在兩屆任滿後，今年底轉戰屏東縣議員，同時推派公所秘書蔡榮民接棒參選鄉長。屏東地檢署日前接獲情資，指稱陳、蔡以每票1000至2000元對價進行包裹式賄選。

檢調日昨日清晨發動執行，由海巡接駁跨海搜索8處，傳喚陳國在等人並傳訊選民及相關證人共15人。檢方訊後諭知陳國在等人均先請回，持續釐清勾稽查獲相關書證及現金物證。

屏檢呼籲民眾「不買票、不賣票」原則，買票賣票皆是犯罪，勿以身試法。若知悉本案相關任何賄選情事，請立即撥打檢舉專線：0800-024-099按4。檢舉身分絕對保密，並可領取高額檢舉獎金。