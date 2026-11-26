苗栗地檢署偵辦巫姓縣議員候選人現金賄選案件，昨大陣仗動員大批檢警調人力，共執行搜索32處，拘提、傳喚及通知44人到案說明，檢方訊後認巫姓、陳姓被告2人犯嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見；黃姓、傅姓被告分別以20萬元、10萬元交保，其餘被告則諭知限制住居、請回。

檢方指出，經接獲民眾檢舉，苗栗市巫姓縣議員候選人等人涉嫌現金買票，而涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄案件等情，旋即指派張時嘉、何建寬主任檢察官、林暐家、陳信甫、楊岳都、曾亭瑋檢察官積極偵辦。

昨（25）日指揮法務部調查局苗栗縣調查站、中部地區機動工作站、台中市調查處、苗栗縣警察局刑事警察大隊、少年隊、婦幼警察隊、督察科、頭份分局、通霄分局、大湖分局，執行搜索32處，拘提、傳喚及通知共計44人到案說明。

檢察官訊問後，認巫姓、陳姓被告2人上開犯罪嫌疑重大，且有事實足認有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，於今日凌晨向法院聲請羈押禁見；黃姓、傅姓被告分別以20萬元、10萬元交保；其餘被告則諭知限制住居、請回。

苗檢呼籲民眾若發現疑似賄選情事，請勇於檢舉，可洽本署反賄選檢舉專線0800-024099撥通後按4，辦案團隊絕對確保檢舉人身分之保密，並積極查緝，以共同維護純淨之選風，鞏固國家民主之穩定發展。