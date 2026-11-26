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新北老議員蔡明堂交棒兒子蔡政呈傳賄選 檢查扣2715萬現金3人聲押
前新北市資深議員蔡明堂兒子蔡政呈今年參選父親當年選區三重、蘆洲市議員，卻傳出蔡明堂為求兒子順利當選，涉嫌親自或與辦公室主任張軒杰，透過三重區里長候選人蔡美芬以現金買票方式賄選。新北地檢署昨指揮警、調搜索、約談蔡明堂等6名被告及3名證人，查扣現金2715萬餘元，訊後將蔡、張及蔡女聲押禁見。
全案由檢察官黃國宸指揮新北檢重案支援中心檢事官、調查局台北市調查處、新北市三重警分局組成專案小組，昨天持法院核發搜索票，前往蔡政呈競選總部及相關人等住居所共10處執行搜索，查扣現金新臺幣2715萬9500元。
檢察官複訊後，認為蔡明堂、張軒杰、蔡美分3人涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪，其中蔡女另涉犯刑法要求賄賂罪，3人犯嫌重大，且有事實足認有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，有羈押之必要，因此向法院聲請羈押禁見，其餘被告則請回。
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