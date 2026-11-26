高雄市議員第一選舉區國民黨市議員候選人林義迪，遭橋頭地檢署查辦涉嫌假借宮廟舉辦平安宴名義，免費招待選民吃飯，昨天經檢方違反公職人員選舉罷免法依傳喚他與另18人訊問後，他獲100萬元交保，黃姓助理遭羈押禁見。林競總表示，「我們沒事，所以才能回來」。

林義迪的行動電話遭檢方查扣，但他今天上午仍繼續掃街拜票。競選總部表示，「就因為我們沒事，所以才能回來」。林義迪妻子則說，當初是透過另1名助理的親戚介紹，參加宮廟平安宴，過去參加宮廟活動，多少會依禮數包紅包，但這場餐會並沒有包紅包。至於遭檢方聲請羈押的黃姓助理，她與林義迪及競選總部都不清楚相關狀況。

橋頭地檢署日前接獲情資，指林義迪涉嫌利用宮廟平安宴招待選民，橋檢認為，林義迪藉平安宴爭取選票，免費招待選民餐會，涉嫌賄選案，昨天橋檢指揮市調處搜索6處地點，傳喚林義迪等19人到案。

檢調調查，林義迪涉嫌與黃姓助理及宮廟管理人員等3人，共同假借宮廟舉辦「平安宴」名義，於8月間在高雄市杉林區某活動中心辦理餐敘，由宮廟管理人員邀集具有該選舉區投票權的里民免費用餐，林義迪並親自到場向與會選民致意、尋求支持，助理以競選團隊資金支付外燴業者，涉嫌藉此招待選民飲宴換取選票。

檢察官訊問後，認為林義迪、助理及宮廟管理人員等人涉嫌違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪，嫌疑重大，聲押禁見黃姓助理；林義迪則以100萬元交保，3名宮廟管理人員各以8萬元交保，其餘選民均請回。

高雄市議員候選人林義迪（右二）被控平安宴賄選，獲100萬元交保。聯合報系資料照