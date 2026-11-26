宜蘭市北津里長吳聰德爭取連任，因無人與其競選可輕鬆連任，他卻幫第四選舉市民代表候選人賴秉燊，以每票1000元行賄。檢調發動搜索15處，拘提4人，傳喚通知11人到案說明，檢察官複訊後以行賄情節重大，今將吳、唐及賴姓樁腳等3人聲押禁見，張姓樁腳30萬元交保。

宜蘭市第四選舉區的市民代表候選人，5人角逐選出2席，競爭相當激烈。無黨籍北津里長吳聰德爭取第三屆連任，由於同額選舉沒有對手，卻幫該代表選區的無黨籍候選人賴秉燊買票。宜蘭地檢署獲報後由檢察官郭欣怡，指揮調查局宜蘭縣調查站及宜蘭縣警局等單位搜索查辦。

經檢察官郭欣怡、董良造、郭庭瑜、陳奕翔漏夜偵訊，吳聰德與唐姓及賴姓等樁腳涉犯選罷法第99條第1項投票行賄罪嫌重大，今天向宜蘭地院聲請羈押禁見，另一張姓樁腳無羈押必要，諭令30萬元交保。

宜蘭地檢呼籲選舉不買票、不賣票，任何企圖影響選民投票意向、破壞選舉公平的不法行為都將嚴查速辦；檢舉賄選專線0800-024-099按4，最高可獲2000萬元檢舉獎金。