選舉投票倒數2天，苗栗地檢署昨天查獲三灣鄉饒姓村長候選人涉嫌每票1000元買票，檢察官聲請法官羈押禁見，另案卓蘭鎮蔡姓里長候選人涉嫌茶葉賄選，諭知5萬元交保，苗檢強調選舉最後關頭，查賄不會鬆懈，籲請民眾勇於檢舉。

苗栗地檢署檢察官姜永浩昨天指揮頭份警察分局、刑事警察局、台中市警察局第一分局、霧峰分局，高雄市警察局左營分局搜索3處，拘提、傳喚及通知相關人等13人到案說明，檢察官訊問後，認饒犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯及證人之虞，晚間向法院聲請羈押禁見，其餘請回。

另案，檢察官馮美珊偵辦卓蘭鎮蔡姓里長候選人4包、重約1斤，價值2000元以上茶葉賄選案，昨天指揮大湖警察分局搜索1處，傳喚及通知相關人等6人到案說明，檢察官訊問後，諭知蔡姓里長候選人交保5萬元，其餘請回。