聽新聞
0:00 / 0:00
屏東枋山鄉代候選人一票4000元買票 與2樁腳當庭被捕
屏東縣枋山鄉第3選區陳姓鄉民代表候選人，涉嫌透過洪姓樁腳等2人，以每票4000元的代價向選民賄選，昨天屏東地檢署指揮警方發動搜索，將3人傳喚到案，訊後認為3人涉違反公職人員選舉罷免法交付賄賂罪，犯嫌重大，當庭逮捕，且均有串證之虞，今天凌晨向法院聲請羈押禁見。
陳姓候選人涉嫌在11月間賄選，檢警昨日搜索2處，傳喚涉案3人到案，並傳訊選民及相關證人1人，扣得選民繳回的不法所得1萬元，取得相關具體事證，後續檢警擴大偵查中。
屏東地檢署呼籲，選舉不買票、不賣票，切勿以身試法。若發現任何賄選情事，請立即撥打檢舉專線：0800-024-099按4。檢舉身分絕對保密，並享有高額檢舉獎金。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。