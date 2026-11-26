屏東縣枋山鄉第3選區陳姓鄉民代表候選人，涉嫌透過洪姓樁腳等2人，以每票4000元的代價向選民賄選，昨天屏東地檢署指揮警方發動搜索，將3人傳喚到案，訊後認為3人涉違反公職人員選舉罷免法交付賄賂罪，犯嫌重大，當庭逮捕，且均有串證之虞，今天凌晨向法院聲請羈押禁見。

陳姓候選人涉嫌在11月間賄選，檢警昨日搜索2處，傳喚涉案3人到案，並傳訊選民及相關證人1人，扣得選民繳回的不法所得1萬元，取得相關具體事證，後續檢警擴大偵查中。

屏東地檢署呼籲，選舉不買票、不賣票，切勿以身試法。若發現任何賄選情事，請立即撥打檢舉專線：0800-024-099按4。檢舉身分絕對保密，並享有高額檢舉獎金。