苗栗縣竹南鎮康姓男子為女兒鎮民代表候選人，涉嫌每戶1000元至3000元買票，苗栗地檢署檢察官上月12日發動偵查，聲請羈押禁見獲准，全案今天偵結，依公職人員選舉罷免法對於有投票權之人交付賄賂罪嫌提起公訴並送審。

苗栗地檢署主任檢察官何建寬、檢察官邱舒虹上個月12日，指揮竹南警察分局、刑警大隊查獲康姓鎮民代表候選人的父親為期女兒人順利當選，對有投票權之人交付賄賂，及預備對有投票權人行求賄賂，而約其投票權為一定行使之犯意，以每家戶1000元至3000元不等之代價，共1萬2000元，交付予選民6人，委請代為轉交賄賂予其有投票權之戶內家屬，而預備對戶內家屬交付賄賂。

苗檢呼籲民眾若發現疑似賄選情事，請勇於檢舉，可洽本署反賄選檢舉專線0800-024099撥通後按4，辦案團隊絕對確保檢舉人身分之保密，並積極查緝，以共同維護純淨之選風，鞏固國家民主之穩定發展。