台北市千彩格精品旅店在參與台北市政府觀光傳播局「安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動」、「台北加碼GO自由行補助方案」活動時，詐領補助款22萬元，負責人李昆鴻被訴違反個資法等罪，台北地院審理，今判李有期徒刑1年6月，緩刑3年。可上訴。

檢方指控，李昆鴻與員工2020年7月至10月間參與「安心旅遊活動」時，涉嫌召集144名親友提供身分證或健保卡，並透過訂房系統虛構住宿記錄，向台北市觀傳局申請補助款，另透過友人找到在馬祖經營民宿的負責人，取得40名住客的身分證或健保卡，取得相關資料後，指示千彩格櫃檯人員將不符合補助資格的申請人登錄到千彩格旅店訂房系統，共申請補助款18萬4000元。

此外，檢方調查，2020年12月至2021年3月，李昆鴻再次利用「台北加碼GO活動」以相同手法取得39名未實際入住者的證件進行申請補助申請，詐領補助款3萬9000元，檢方偵辦，將李昆鴻依詐欺、偽造文書、個資法等罪起訴。