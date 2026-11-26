2026年地方公職人員選舉進入倒數，桃園市新屋區某徐李姓里長候選人為了能勝出，涉嫌於11月17日下午前往選民住處，以每戶3500元現金買票尋求3名選民支持；桃園地檢署昨指揮楊梅警方拘提里長候選人到案，訊後依違反選罷法諭知10萬元交保。

桃園地檢署襄閱主任檢察官吳靜怡指出，日前接獲情資，發現新屋區某里長候選人徐李姓女子涉嫌以現金買票，檢察長張春暉獲報後，立即指派檢察官蕭博騰指揮桃園市警察局楊梅分局成立專案小組，展開調查。

檢方調查，徐李女疑為爭取2026年地方公職人員選舉勝選，於11月17日下午5時，親自前往該里選民住處，以每戶3500元為代價，尋求該戶內3名具有投票權的選民支持，涉嫌以金錢介入選舉。

檢警經過縝密蒐證，並傳訊相關證人釐清案情後，於11月25日指揮楊梅分局拘提徐李女到案。檢察官訊問後，認定徐李女涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項交付賄賂罪，犯罪嫌疑重大，但考量沒有羈押必要，諭知以10萬元交保。

桃園地檢署表示，地方公職人員選舉已進入最後倒數階段，將持續嚴查賄選，遏止金錢介入選舉。檢方也提醒，候選人切勿心存僥倖，以現金換取選票，選民同樣不得貪圖小利收受賄賂，行賄與受賄均屬違法。民眾若發現現金買票情事，可撥打檢舉專線0800-024-099，接通後按4，共同遏止賄選，維護乾淨選風。