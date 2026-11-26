基隆64歲朱姓船主積欠繳勞保費、就業安定費用等共19萬餘元，屢次催繳均置之不理，法務部行政執行署宜蘭分署昨會同相關機關至基隆八斗子漁港，查封朱男名下39噸重延繩釣「進福16號」，再不繳納面臨拍賣命運。

執行署宜蘭分署指出，朱男因欠繳勞保費、就業安定費等19萬餘元未繳納，勞工保險局等移送宜蘭分署執行。宜蘭分署多次催繳均置之不理，執行朱男名下存款，亦無所獲。

宜蘭分署持續追查朱男財產狀況，查出朱男曾因受贈取得「進福16號」漁船，並以該船向漁會貸款百萬餘元，且正常繳納貸款中，顯然朱男並非沒有清償能力，刻意拖欠。

宜蘭分署積極調閱漁船入出港紀錄，確認漁船停泊港為基隆八斗子漁港後，昨天上午，會同移送機關及海巡署北部分署第二岸巡隊現場查封，確保公法債權。朱男被查封時也沒有繳納或辦分期，執行署表示，如再不繳納，漁船恐將面臨拍賣命運。

宜蘭分署說，收到移送機關繳款通知後，務必於期限內自行繳清，如確有經濟困難，應聯繫執行分署說明財產狀況，尋求以分期等方式處理，如置之不理。存款或薪資恐遭扣押，也會執行車輛、船舶、不動產等，恐得不償失。

船主欠勞保費等19萬不理照出海捕魚，執行署查封39噸漁船恐拍賣。記者游明煌／翻攝

船主欠勞保費等19萬不理照出海捕魚，執行署查封39噸漁船恐拍賣。記者游明煌／翻攝