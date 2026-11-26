嘉義檢警調聯手出擊，再破獲地方選舉現金賄選案！地檢署檢察官黃天儀指揮調查局嘉義縣調查站、嘉義縣警察局刑事警察大隊及民雄分局組成專案小組，查獲民雄鄉福樂村涉嫌現金買票案，涉案78歲劉姓樁腳以每票1500元，企圖賄選議員及鄉民代表。檢警搜索扣得現金41萬9000元及相關資料，檢察官訊後認定劉男涉犯投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見。

嘉義地檢署指出，檢察官黃天儀偵辦地方公職人員選舉現金賄選案，23日持法院核發搜索票，親自帶隊搜索某議員及某鄉民代表候選人競選總部與居所，查扣新台幣41萬9000元及相關資料。專案小組昨天再赴劉姓被告住處搜索查扣證物，並傳喚劉姓被告及選民共15人到案說明。

檢警調查發現，劉姓被告涉嫌為使民雄鄉某縣議員候選人及某鄉民代表候選人順利當選，13日至23日間，前往民雄鄉福樂村選民住處交付賄款，以每票1500元要求選民投票支持特定候選人，其中議員每票1000元、鄉民代表每票500元。

檢察官訊問後認為，劉姓被告涉嫌違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，且有羈押原因及必要性，向嘉義地方法院聲請羈押禁見。嘉檢強調，選戰最後倒數，檢警調將持續強力查察賄選，買票行賄不僅嚴重破壞民主根基，也將面臨刑事追訴及罰金重懲。呼籲民眾切勿貪圖一時小利，損害個人清譽，並鼓勵民眾勇於檢舉，共同守護公平、清廉的選舉環境。