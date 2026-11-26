屏東縣議員候選人蕭惠美涉賄選遭法院裁定收押禁見，圖為今年10月蕭惠美出席候選人號次抽籤。聯合報系資料照

選戰激烈，各地賄聲賄影，澎湖縣拚十連霸的資深議員陳海山涉嫌送橄欖油、水果醋及違法收受政治獻金，遭檢方聲押禁見。屏東縣潮州鎮、瑪家鄉則爆出議員候選人與樁腳涉賄選，其中候選人蕭惠美昨裁定收押禁見，是今年選舉屏東縣首名涉賄遭收押的議員候選人。

澎湖地檢署指出，陳海山與樁腳涉嫌贈禮賄選，且未設政治獻金專戶便收取政治獻金，檢方成立專案小組搜索五處並約談涉案人員、收受禮品選民及證人共十二人，訊問後認為陳海山與許姓樁腳均涉嫌違反選罷法投票行賄罪及收受政治獻金罪，向法院聲押禁見。

現年七十五歲的陳海山踏入政壇四十五年，曾任兩屆馬公市民代表，隨後連任議員至今，地方素有「大砲議員」之稱，此次參選尋求十連霸，未料陷賄選風波。

另外，屏東地檢署查賄，發現潮州鎮某林姓議員候選人的曾姓樁腳，與鄭姓鎮民代表候選人的陳姓樁腳在今年十月涉嫌買票，議員與鎮代候選人以兩票一千元代價賄選。檢方前晚發動搜索，拘提陳姓樁腳，傳喚鄭姓、曾姓樁腳、選民、相關證人，扣得現金廿八萬七千餘元及選民繳回的不法所得八千元，認定陳、鄭、曾等三名樁腳涉犯期約交付賄賂罪嫌，法院裁准陳、曾羈押禁見，鄭則以五萬元交保。

此外屏東縣議員第十選區（瑪家鄉）候選人蕭惠美與樁腳涉在今年六月與十月間，以每票一千元賄款藏放在水果禮盒內買票。檢方訊問向法院聲押禁見，法院昨天下午裁准。