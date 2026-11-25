桃園中美醫院陽性追蹤組湯姓前組長，因追蹤率未達標遭院方扣獎金，竟利用職務帳號下載2萬8753筆乳癌篩檢資料，再將其中1萬8010筆受檢者個資寄至私人信箱，存入個人電腦保存。桃園地院依非公務機關非法蒐集特種個人資料罪判3月徒刑，得易科，可上訴。

48歲湯女於2016年12月至2025年7月31日任職中美醫院，擔任陽性追蹤組組長，負責追蹤乳房篩檢陽性個案，因業務需要，她持有衛生福利部國民健康署大腸、乳癌及口腔篩檢平台帳號，具有查詢、下載中美醫院乳房篩檢受檢者資料的權限，但相關資料僅能在業務必要範圍內使用。

判決指出，湯女於2025年7月1日在中美醫院使用職務帳號登入國健署平台，下載2萬8753筆乳房篩檢受檢者資料，隨後利用中美醫院公務電子信箱，將其中1萬8010筆受檢者資料以Excel檔案寄送至自己的私人電子信箱，再下載到個人筆記型電腦持續保存。

這些資料涉及高度隱私，包括受檢者姓名、身分證字號、住址、電話、手機、身心障礙情形、病歷號、教育程度、身高體重、個人及家族病史，還有初經年齡、停經情形、生育次數、是否哺餵母乳及是否服用賀爾蒙補充劑等，均屬個人資料保護法規範的特種個人資料。

法院認為，湯女原本負責追蹤乳癌篩檢陽性個案，卻將職務上取得的資料大量下載、轉寄私人信箱，並留存在個人電腦，顯然已經逾越原本業務目的。她為圖自己利益，未盡保護受檢者隱私資料的職責，非法蒐集高達1萬8010筆特種個人資料，行為應予非難。

案經中美醫院提出告訴，法務部調查局桃園市調查處於2025年12月23日搜索湯女使用的筆記型電腦，查獲受檢者資料，並扣得筆記型電腦及手機，檢方偵查後依違反個人資料保護法等罪嫌起訴。

桃園地院審理時，湯女坦承犯行，法院因此改採簡式審判程序。法官量刑時，考量她的犯罪動機、目的、手段及造成的損害程度，也審酌她已與告訴人中美醫院達成和解，約定分期給付24萬元，加上犯後坦承犯行等情節，判處有期徒刑3月，得易科罰金。

判決指出，雖然湯女已與醫院和解，仍無法獲得緩刑，因為湯女之前販賣金融帳號涉犯洗錢防制法的無正當理由交付合計三個以上帳戶、帳號予他人使用罪，於今年7月間一審判有期徒刑4月，因此不符合緩刑要件，未予宣告緩刑，本案仍可上訴。