勞發署北分署前署長謝宜容捲入職場霸凌爭議，檢方查出她護航廠商承包標案、侵占公家禮盒，一、二審依圖利、侵占公有財物等罪判四年六月徒刑，最高法院昨駁回上訴定讞。圖／取自YouTube

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容捲入基層公務員輕生及職場霸凌爭議，檢方查出謝女護航廠商承包標案、侵占公家禮盒，她開庭曾痛哭求緩刑，一、二審依圖利、侵占公有財物等罪判刑四年六月。謝宜容上訴，最高法院昨天駁回定讞，她須入監服刑。

勞動部表示，將於收受判決書後，自判決確定日予以免職。

謝宜容護航裝潢業者習翌設計得標、侵占公家所採購的高價禮盒，為塑造個人及北分署專屬形象，前年所有對外活動、宣傳品形象識別與主視覺設計，統整為一公告金額以下的採購案交由習翌承包，並提前洩漏標案內容，藉此量身訂作採購案，習翌因而獲得約十七萬不法利益。

此外，謝宜容明知三節禮盒為北分署使用就業安定基金或就業保險基金預算採購，卻於二○二三年端午、中秋及二○二四年三節，將剩餘的十二個禮盒挪作私用或送人，侵占二萬九○一元公有財物。

謝宜容每次出庭都會痛哭，她認罪並主張自白、繳回犯罪所得，不法所得在五萬元以下，希望緩刑，但一審判她四年六月徒刑。

檢察官和謝宜容皆針對量刑上訴。台灣高等法院認為，一審已經審酌謝女犯罪情節、動機、所生損害等整體量刑事由，沒有違反罪責原則、公平原則，認定雙方上訴無理由而駁回，另將褫奪公權由三年改判二年。

高院表示，謝宜容雖請求減刑並宣告緩刑，但綜觀她的犯罪情狀，一審已適用相關減刑規定量刑，謝女無顯可憫恕之處，難認有情輕法重情事，且謝女犯三罪的刑度都在二年以上，不符緩刑要件。謝女再上訴，最高法院認為二審認事用法無違誤，昨天判上訴駁回。