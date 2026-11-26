新北市校園割頸案，被害人的爸爸說，再多的賠償也填補不少失去愛子的傷痛。聯合報系資料照

新北市楊姓國中生三年前在校內被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女各被判十二年、十一年徒刑定讞。民事部分，一審判郭、林女及法定代理人賠償九三八萬餘元，案經上訴，台灣高等法院昨改判賠一七八二萬餘元，郭、林女昨在明陽中學以視訊方式聽取判決結果，兩人宣判前還一度露出笑顏。

高院指出，楊案發時僅十五歲，楊父等人受扶養利益仍有損害，楊就讀國中三年級，為數理資賦優異學生，成績及品行均佳，可預期大學畢業後有扶養能力，不能僅因楊未成年，就否定楊父等人將來可能受他扶養的利益。

高院認為，判斷家屬能否維持生活，應以原有財產及所得為準，楊身亡後取得的補償金、保險金不應列入家屬原本的財產，否則原本保障遺屬的制度，反而減輕加害人賠償責任，並不合理。

郭的委任律師林月雪主張，楊父收取大眾善款有利息收入，且家屬捐款五百萬元給新北市清水國中成立獎助學金，是「故意減少資產」，引發非議。高院在判決理由中也說明，一六九五萬善款是大眾基於同情被害人家庭遭逢重大變故，無償扶助遺屬，不能轉化減輕加害人賠償責任。

高院指出，若將捐款列為家屬財產，而延後受扶養時間或減少賠償，將變成捐款愈多、賠償愈少，等於讓大眾先替加害人負責，不符捐款本意。至於楊父捐款成立獎助學金，目的在扶助清寒學子，與任意揮霍不同，不能認為是故意浪費財產、製造扶養需要。

林女二○二三年十二月廿五日至隔壁班找女同學聊天，被楊姓學生要求離去，林女甩門離開後，要求郭姓乾哥幫忙出氣。郭拿預藏的彈簧刀猛刺楊的頸部、胸口多刀，楊大量失血，送醫經葉克膜急救仍不治。