距離11月28日投票日僅剩3天，澎湖縣望安鄉傳出幽靈人口介入選舉案件，澎湖地檢署清查異常設籍狀況時，發現望安鄉某村長、鄉代表2戶內竟有近20人設籍，且部分設籍人士實際住在高雄，澎湖地檢署聯手橋頭地檢署指揮警調在台灣本島及澎湖馬公市、望安鄉同步查緝，共約詢14名被告，檢方訊後認定9人涉虛偽遷徙戶籍等罪嫌，涉案村長及鄉代表候選人分別以25萬元交保。

澎湖地檢署指出，日前督導轄區司法警察機關清查全縣一址多戶、一戶多口等異常設籍情形，赫然發現望安鄉某村的村長與鄉代表2戶內，竟有近20人設籍，疑有虛設戶籍企圖影響選舉結果，且部分設籍者實際居住地在高雄地區。

由於涉及跨轄區設籍與居住地，澎湖地檢署遂結合橋頭地檢署，共同指揮高雄市警察局刑警大隊、澎湖縣警察局刑警大隊、望安警分局及馬公警分局，今天在台灣本島與澎湖縣馬公市、望安鄉同步展開查緝行動，共約詢14名被告到案說明。

經橋頭地檢署檢察官李冠林、吳梓榕、施佳宏及澎湖地檢署檢察官訊問後，認定其中9名被告涉嫌違反公職人員選舉罷免法第98條之1及刑法第146條虛偽遷徙戶籍等罪嫌，諭知涉案村長候選人、鄉代表候選人分別以25萬元具保候傳，另7名被告則分別以1萬元至15萬元不等金額交保，其餘被告請回。