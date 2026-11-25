張姓、劉姓業者經營賭博電玩集團，案涉警調及媒體人士。二審今天改判2名前記者及2名前員警無罪，3名收賄員警則由10年以上徒刑減至4年以下。

二審台灣高等法院今天宣判，張姓業者依圖利聚眾賭博罪判刑1年，劉姓業者依圖利聚眾賭博、業務侵占等罪判處應執行2年10月，另有3月得易科罰金，並宣告沒收2人犯罪所得合計逾新台幣1億5686萬元。

警界部分，邱姓前巡官、葉姓前小隊長均依職務上行為收受賄賂罪判刑3年10月，黃姓前所長判刑4年，3人均褫奪公權3年。葉男另因洩密罪判刑2月，薛姓離職員警依圖利聚眾賭博罪判刑4月，均得易科罰金。李姓前員警、林姓前小隊長均改判無罪。

調查局部分，林姓前調查官依對非主管事務圖利罪判刑1年、緩刑3年，褫奪公權1年，須向公庫支付30萬元；劉姓調查官依圖利聚眾賭博及公務員財產來源不明罪判處應執行8月，得易科罰金。

媒體部分，高姓前聯合報採訪中心副主任依圖利聚眾賭博罪判刑6月，得易科罰金；張姓、許姓前聯合報記者均改判無罪。

高院指出，卷內事證僅能證明業者行賄目的在收買員警職務上行為，無法證明3名員警收賄有違背職務行為，因此改依刑度較輕的職務上行為收受賄賂罪論處，並沒收3人賄款共95萬元。

高院表示，由於案發時貪污治罪條例尚無對公務員職務上行為行賄的處罰明文，依罪刑法定原則，劉姓業者、李姓前員警及許姓前記者被訴行賄部分均不成立犯罪。

此外，扣案札記及記事本分別記載「榮」、「木」，難以認定與張姓前記者、李姓前員警有關，無法證明2人投資電玩店；另無足夠事證證明林姓前小隊長收賄或包庇賭博，因此改判無罪。

犯罪所得部分，高院認為，無證據證明張姓業者投資其中1家電玩店及參與各店經營，劉姓業者侵占營收金額則應排除營收數據不完整月份及試機費，重新計算2人犯罪所得，由一審認定合計逾7億元降至逾1億5686萬元。

高院另指出，全案自民國102年7月5日繫屬一審法院迄今已逾8年，考量被告速審權及公共利益的均衡維護，有罪部分均依刑事妥速審判法第7條規定減刑。

全案起於102年，檢調查出曾任媒體記者的張姓業者與劉姓業者等人，在雙北經營4家賭博性電子遊戲場，並有警調及媒體人士涉案，依違反貪污治罪條例等罪起訴。

一審台北地方法院判處張姓業者2年徒刑、劉姓業者應執行6年，另有6月得易科罰金；邱姓前巡官、黃姓前所長、葉姓前小隊長依違背職務收受賄賂罪分別判刑11年、11年6月及10年10月。

黃姓前自由時報記者一審遭判刑1年、緩刑2年確定，其餘相關被告案經上訴，二審今天宣判。

高院表示，全案除賭博、業務侵占、使公務員登載不實及洩漏國防以外秘密罪部分不得上訴外，其餘均可上訴。