中檢偵辦兩件妨害選舉案，分別查獲林姓被告影射台中市長候選人賄選，及朱姓被告開設台中市長選舉賭盤；檢方訊後依涉犯選罷法等罪嫌，諭知兩被告各以3萬元及5萬元交保。

台灣台中地方檢察署今天發布新聞稿表示，檢方日前接獲檢舉，指疑似有人在網路上傳播選舉不實訊息。經指揮調查局台中市調查處及台中市警察局組成專案小組偵辦，25日帶回林姓被告到案。

檢調查出，林姓被告在社群平台Threads的「市長換欣 台中創新」貼文串中，發表「我們這邊鄉鎮一票開到2000了，不知道各地是多少？」等貼文，並附上候選人何欣純的競選造勢活動照片，影射何欣純曾向林的家人賄選。

檢方複訊後，認定林姓被告涉犯公職人員選舉罷免法意圖使候選人不當選罪嫌，諭知以新台幣3萬元交保。

另外，檢方日前接獲選舉賭盤情資，24日指揮調查局台中市調查處及台中市警察局組成專案小組，搜索朱姓被告住處，扣得手機等證物，帶回朱姓被告及通知賭客12人到案。

檢調查出，朱姓被告涉嫌以台中市第5屆市長選舉結果為賭博標的，利用通訊軟體LINE群組開設選舉賭盤，供群組成員及群外人士以每注1萬元，對兩方陣營下注，待選舉結果揭曉後，再由押注選舉結果正確賭客分得賭金。

案經檢方複訊後，認定朱姓被告涉嫌違反選罷法及刑法網路賭博罪嫌，諭知以5萬元交保，其餘賭客訊後均飭回。