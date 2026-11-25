過姓男子涉嫌以今年縣市長選舉票數開設賭盤，供民眾下注賭博。台北地檢署昨天指揮台北市刑警大隊搜索、拘提過男到案。檢察官今天以過男涉犯賭博等罪，有勾串之虞向法院聲請羈押禁見獲准。

北檢日前接獲民眾電話檢舉，指過姓男子涉嫌以今年縣市長選舉的候選人票數差距開設賭盤，設定不同賠率，供不特定民眾下注賭博，檢察官林晉毅指揮台北市警察局刑事警察大隊偵辦。

經分析查證後，北檢昨天指揮北市刑大持法院核發的搜索票，搜索過姓主嫌的住處，並以涉嫌違反公職人員選舉罷免法等罪嫌拘提過男到案。

檢察官訊問後，認定過男涉嫌違反公職人員選舉罷免法意圖營利，以選舉結果為標的，供給賭博場所或聚眾賭博財物等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

北檢指出，選舉賭盤不僅敗壞選舉風氣，更可能藉由賠率及投注結果製造選情假象、誤導選民判斷，甚至淪為不法勢力操弄選舉、干擾民主程序之工具，嚴重危害選舉之公平與公正。目前距離選舉投票日已進入最後倒數階段，可預見選舉賭盤將更為猖獗。

北檢呼籲，不論是選舉賭盤的組頭或賭客，都會涉及刑事責任，民眾切勿貪圖不法利益而以身試法，北檢對於任何利用選舉賭盤牟取不法利益、企圖影響選舉秩序的行為，絕不姑息。