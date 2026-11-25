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澎湖陳姓議員候選人涉賄 澎湖地院羈押2個月
澎湖地方選舉激烈，馬公選區陳姓縣議員候選人涉嫌致贈禮品和未經許可設置政治獻金專戶收取政治獻金案，澎湖地方法院今天晚間連同許姓樁腳一併羈押，禁止接見通信。
澎湖地檢署24日獲報馬公市陳姓縣議員候選人及其樁腳等涉嫌以贈送橄欖油、水果醋等禮品方式賄選，及未設置政治獻金專戶即收取政治獻金情資。檢方專案小組持澎湖地院核發的搜索票，執行搜索共5處，並約談相關涉案人員、收受禮品的選民及證人共計12人到案說明。
澎湖地檢署檢察官訊問後，認陳姓縣議員候選人、許姓樁腳均涉嫌違反選罷法投票行賄罪、政治獻金法未經許可設立專戶而收受政治獻金罪，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見。
澎湖地院今天下午召開羈押庭，至晚間6時許裁定陳姓縣議員候選人與許姓樁腳，犯罪嫌疑重大，且有勾串滅證之虞，具有羈押原因及必要，均自115年11月25日起羈押2個月，並禁止接見通信。
陳姓縣議員候選人歷任馬公市民代表及澎湖縣議員，縱橫澎湖政壇多年，並有「大砲議員」之稱，爆出賄選風波，震驚地方。
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