台中林姓網友在社群Threads的「市長換欣 台中創新」貼文串下，發文稱「家人說一票到2500元了」等語，影射台中市長候選人何欣純曾向其家人賄選，台中地檢署接獲檢舉，今搜索林、傳訊證人到案，複訊後以林涉犯意圖使候選人不當選而傳播不實之事罪嫌，命他3萬元交保。

中檢說，接獲檢舉疑有人在網路上傳播選舉不實訊息，檢察長洪家原指派檢察官黃筠芝指揮調查局、警方，今搜索發文的林姓民眾。

中檢指出，林在社群Threads的「市長換欣 台中創新」貼文串中，發表「我們這邊鄉鎮一票開到2000了，不知道各地是多少？鄰居討論下來，有的人反著選，有的人就是順著選，剩下就是懶得選 反正加減拿……」。

林還說「今天出差回來家人跟我說一票到2500了，因為這樣小吵了一下，他們有沒有聽進去就算了，最後我這邊還是選擇聽家人話，收錢但我會反著選…不知道我這樣做會被查到嗎」等語。

林還在發文中，附上台中市長候選人欣純的競選造勢活動照片，藉此影射何欣純曾向林的家人賄選；檢察官今複訊後，認定林涉犯公職人員選舉罷免法第104條第1項意圖使候選人不當選而傳播不實之事罪嫌，犯罪嫌疑重大，諭知他3萬元交保。