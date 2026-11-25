台南市東山區非法掩埋廢棄物案，台南地檢署今天指揮環保局會同環境部環境管理署擴大開挖蒐證，共開挖22點次，挖出營建廢棄物、事業廢棄物及家戶垃圾，並採集6組異常廢棄物樣品，將進一步進行毒性及元素分析，釐清廢棄物性質。

環保局表示，今天針對現場挖出的異常廢棄物採集6組樣品，後續將由國家環境研究院協助進行毒性特性溶出程序（TCLP）檢測，並依樣品特性進行元素定性分析。此外，為確認場址土壤是否受到汙染，也進行2處鑽探作業，採集土壤樣品，送交環境部許可的環境檢驗測定機構檢測，透過科學數據掌握土壤環境品質及可能的汙染風險。

針對現場開挖及裸露區域，環保局已要求土地所有權人盡速以防滲帆布覆蓋，做好必要汙染防制措施，降低雨水沖刷及汙染物下滲風險。後續將依調查事證、檢驗結果及相關法令，要求應負責任者辦理廢棄物清理及環境復原，相關場址調查、汙染防制及必要處置費用，也將依法向責任人追償。

外界關切非法掩埋案是否影響烏山頭水庫及飲用水安全，環保局強調，案址並非緊鄰烏山頭水庫，也不在自來水水質水量保護區及飲用水水源水質保護區範圍內。為審慎確認環境影響，已陸續進行地表水、地下水採樣及全場域地電阻探測，後續將持續透過環境監測及科學調查，釐清可能的汙染風險。

環保局表示，對於非法棄置及掩埋廢棄物行為，將持續配合司法偵辦，依法追究相關責任，督促責任人完成廢棄物清理及環境復原，不讓違法行為人規避責任，以保障民眾用水安全及環境品質。

台南地檢署指揮針對東山非法掩埋案擴大開挖22處，挖出營建廢棄物、事業廢棄物及家戶垃圾。圖／台南市環保局提供