地方公職人員選舉還有3天，苗栗地檢署昨天再查獲造橋鄉、大湖鄉及苑裡鎮3件疑似現金賄選案，檢察官偵訊後，3案諭知2人5萬元交保，3人限制住居，其餘都請回，檢方強調查賄不鬆懈，籲請民眾勇於檢舉。

苗檢掌握情資，檢察官徐子元偵辦造橋鄉謝姓鄉民代表候選人現金賄選案，昨天指揮竹南警察分局搜索10處，拘提、傳喚，及通知相關人等14人到案說明，檢察官訊問後，諭知謝姓候選人及黃姓配偶均5萬元交保，陳姓樁腳限制住居，其餘請回。

此外，檢察官馮美珊偵辦大湖鄉林姓鄉民代表候選人現金賄選案，指揮調查局苗栗縣調查站、大湖警分局搜索9處，拘提、傳喚，及通知相關人等14人到案說明，檢察官訊問後，均諭知請回。

另，檢察官𨶒新羽偵辦苑裡鎮陳姓里長候選人現金賄選案，指揮通霄警察分局、刑警大隊，及苗栗縣調查站搜索2處，拘提、傳喚，及通知相關人等10人到案說明，檢察官訊問後，諭知陳姓候選人及其父親均為限制住居，其餘請回。

苗檢呼籲民眾若發現疑似賄選情事，請勇於檢舉，可洽檢舉專線0800-024099，撥通後按4，辦案團隊絕對確保檢舉人身分之保密，並積極查緝，以共同維護純淨之選風，鞏固國家民主之穩定發展。