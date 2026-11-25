金鐘視帝薛仕凌因涉嫌花錢閃兵遭檢方起訴，認為他試圖狡猾脫罪並以不實聲明洗白名聲，態度惡劣故求處重刑2年6月。新北地方法院今就其涉案部分二度開庭，薛仕凌仍如上次開庭拒不認罪，律師則質疑共犯閃兵集團首腦陳志明遭檢察官不正訊問，聲請調閱同案相關被告和證人的偵訊錄音、錄影，卻先後被公訴檢察官及法官認為沒有必要，將由合議庭再行評議。

薛仕凌離去時表示，自己要陳述的剛剛都已經在法庭上陳述，因為今天是準備程序庭，所以沒有太多的實質的進度可以跟大家報告。

今天開庭時薛仕凌表示，自己在前往高雄榮總複檢前，已有兩次初檢不過的紀錄，當時在第一次初檢不過時，就在錄音室內收到不明人士傳來的紙條，上面有陳志明的電話，說若有兵役的問題可以找他，雙方隨即接觸並議定以30萬元閃兵。

薛仕凌又說，2011年9月自己依兵役處建議名單找到高榮前往複檢前，曾在高榮大門口與陳志明碰面，當下陳叫自己先進去做檢測，後面報告他會想辦法，待獨自入院辦完所有手續，只覺得自己「完蛋了」，感覺被騙了相當後悔和懊惱。

律師指出，全案爭點在於薛仕凌是否有高血壓，但薛從前到現在一直都有高血壓且有家族病史，因此他否認以不正方法佯裝高血壓閃兵；其次，從卷內陳志明供詞看出，他對於究竟幫那些藝人或役男代背過24小時血壓機，常以模糊的「應該是吧」回應，懷疑陳的供詞遭檢方誘導，所以需要調閱相關被告及證人的偵訊錄音、錄影勘驗。

此外，薛仕凌律師也同時聲請調閱薛在高榮的就診紀錄、薛自主量測的血壓紀錄，以及委由專業醫療機構鑑定薛是否從以前到現在都有高血壓，並傳喚當初負責複檢的高榮蕭姓醫師，了解其與陳志明是否有往來。

薛仕凌上述聲請，很快就被公訴檢察官打臉，檢察官指出，複檢醫師只是按照血壓機結果判斷，薛閃兵與否和醫師無關，且全案重點在於薛2005、2011年初檢、複檢時，當下有沒有高血壓，因此上述聲請大多沒有必要，其他同案被告和證人也從未表示遭檢方不正訊問。

審判長也認同公訴檢察官的論點，認為傳喚醫師、勘驗薛仕凌自主測量記錄等均無必要，最終結果會由合議庭再行評議，但會依職權安排如心臟內科公會等推薦的專科醫師作為專家證人，檢視薛先前初檢、複檢的報告，與陳志明另案代背的檢測紀錄數據進行比對。