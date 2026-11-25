屏東市62歲男子薛文宏去年7月與58歲的陸姓妻子發生爭執，竟拿菜刀刺殺妻子，薛男行凶後持刀自戕，兩人送醫後妻子傷重不治，薛男治療後復元。檢方依殺人罪起訴薛男，屏東地院今天宣判，薛男犯行殘忍，依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

薛文宏去年7月25日上午9時許與妻子在廚房爭吵，竟徒手攻擊妻子將她壓制在地，再拿菜刀刺進妻子左前胸，造成左側氣胸及血胸，大量出血，到醫院前已無生命跡象，薛男隨後持刀自戕。家住外地的女兒從監視器發現異狀，馬上趕回家查看，發現父母都倒在廚房，連忙報警。

薛男經治療後痊癒，檢方偵辦後，認為薛男涉殺人罪嫌重大，向法院聲押獲准。屏東地院審理後，認為薛男精神狀態正常、身心健全，未承受外在刺激，竟持菜刀刺死妻子，手段兇狠殘忍，更使家屬蒙受極端、長期的負面影響。

薛男犯後初始否認殺人犯意，後才坦承犯行，但並未獲家屬原諒；法官認為薛男涉犯刑法殺人罪，犯行重大，判處無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

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