曾因經營權糾紛開槍示威的知名餐廳「主婦之店」前老闆過乃凱涉鎖定台北市、新北市及基隆市長選情開賭盤遭人檢舉，檢警昨搜索、拘提過到案，依涉犯公職人員選舉罷免法、賭博罪犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見，台北地院審查今裁准。

現年63歲的過乃凱不是大型組頭，卻私下作莊與賭客對賭。檢警查出，過在通訊軟體詢問有人要不要對賭台北市、新北市、基隆市長的選舉賭盤，邀約對方直接下注，更祭出抽水回扣作為誘因，請友人幫忙拉攏下線參與。

檢察官指揮台北市刑警大隊蒐證，昨天前往過的住處執行搜索並將他拘提到案，檢察官複訊，認為過涉犯公職人員選舉罷免法、賭博罪，且有勾串共犯證人之虞，向法院聲請羈押禁見。

據調查，過乃凱除有賭博、竊盜前科，2013年犯下震驚社會的槍擊恐嚇案，他原本經營知名音樂餐廳「主婦之店」，但餐廳陷入財務危機歇業，他與李姓女合夥人頂下原班底轉戰信義區改名「LOTUS」重新出發，卻與李女因經營權產生嫌隙，2013年11月持槍闖入李女經營的「鑫百爵」鋼琴酒店大廳連開3槍示威，且因案服刑，2019年才假釋出獄。

另方面，，過乃凱也是台北市議員應曉薇的好友，2026年1月曾與馬場業者出面，為捲入官司的應曉薇澄清花費500萬元買愛馬「王子」的傳聞，過其時說明，馬匹是應與友人集資50萬元購得，後來無償讓渡給板橋馬場收養。